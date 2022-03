Vincent Van Quickenborne (Open Vld) : "Je n’ai pas attendu ce drame de Strépy-Bracquegnies pour me battre pour la sécurité routière"

“Vous savez, ajoute Vincent Van Quickenborne, moi, je me bats contre la criminalité. Il y a aussi la criminalité routière et pour moi cette criminalité est une criminalité importante sur laquelle il faut s’orienter.”

Qu’a donc mis en place le gouvernement, qui a fait de la sécurité routière une de ses priorités dans son plan national de la sécurité, adopté récemment ? Quelles sont les mesures derrière le slogan politique tolérance 0 ?

“Je n’ai pas attendu ce drame pour me battre pour la sécurité routière, affirme le ministre, notamment avec mes collègues de la Mobilité et de l’Intérieur. En 2019, avant la pandémie, il y avait 68 personnes tuées sur les autoroutes en Wallonie et 50 en Flandre. On a donc décidé de créer un parquet national pour la sécurité routière, pour avoir des règles qui valent pour tout le territoire. La loi a été votée. On est en train d’engager les personnes. Le but, c’est que les radars tronçons puissent être actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire plus de marge de tolérance, plus de quotas.”

Il existe encore en Wallonie des marges de tolérance peu explicables.

“En Flandre, on travaille plutôt avec des quotas, c’est-à-dire que le radar tronçon est activé une semaine sur deux, tandis qu’en Wallonie, on fonctionne plus avec des marges de tolérance, on met la vitesse maximale à 141 voire 145 km/h. Il existe encore en Wallonie des marges de tolérance peu explicables. On va les diminuer, et finalement les annuler. Le but c’est que la chance d’être attrapé augmente fortement. Il faut savoir que dans 30% des cas, la vitesse est responsable pour les accidents mortels. ”