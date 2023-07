Vincent Van Peteghem propose de réduire à 15% le précompte mobilier sur les bons d'État

La semaine dernière, sa présidente Christine Lagarde a indiqué avoir décidé en juin d'une huitième hausse de ses taux directeurs en moins d'un an, d'un quart de point de pourcentage, pour porter son taux de référence sur les dépôts à 3,5%.

Actuellement, le taux moyen en Belgique s'élève à 0,37%. Dix-huit institutions proposent toutefois désormais des produits avec un taux de 1,25%, selon les chiffres communiqués par la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand.

L'aile gauche de la majorité insiste pour forcer les banques à augmenter leurs taux et ont déposé des propositions de loi en ce sens. Toutefois, selon un avis de la Banque Nationale (BNB), une telle législation pourrait mettre à mal la stabilité du secteur. La BCE n'est pas non plus partisane d'une législation.

Vincent Van Peteghem et Alexia Bertrand entendent suivre ces avis et se concentrer sur le manque de concurrence présumé. Une enquête de l'autorité belge de la Concurrence est d'ailleurs en cours.