Vincent Van Peteghem : "On doit tout faire pour donner un salaire net plus haut aux travailleurs"

"Pour le moment, on a déjà fait une réduction de 21% à 6% sur le gaz et l’électricité jusqu’à mars 2023. Mais on doit regarder l’évolution des prix", explique Vincent Van Peteghem. Si les prix sont assez bas, dit-il, le gouvernement réduira définitivement la TVA sur le gaz et l’électricité à 6%. Concrètement, cela veut dire que la situation sera évaluée en fonction de l’évolution des prix et que la réduction permanente de la TVA sur le gaz et l’électricité n’est pas garantie.

En parallèle, le gouvernement prévoit une réforme sur les accises pour l’électricité et le gaz. "Elle est nécessaire, parce qu’avec la TVA, on a seulement deux possibilités : 6% et 21%. Avec les accises, on a plus d’options politiques. Et si les prix augmentent à nouveau, on peut réduire la facture en réduisant les accises."

Une réforme qui permet aussi de compenser le coût de la diminution de la TVA ? "On doit bien sûr aussi regarder nos budgets et avoir un financement durable", reconnaît le vice-Premier ministre. Il cite un exemple : " La réduction des accises en août et en septembre représente déjà une diminution de la facture de 500 euros par an". Selon lui, "ce système fonctionne".