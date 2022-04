Vincent Taloche, sur son ami Pierre Rapsat : "Un mec qui mélangeait talent et modestie"

Preuve de son immense popularité en Belgique francophone, la scène principale des Francofolies de Spa a été rebaptisée scène Pierre Rapsat. L'artiste belge disparu à 53 ans était en fait à l'initiative du festival. Devenu membre du comité de programmation, il était le lien entre le créateur des Francofolies de La Rochelle et l'équipe directrice de Spa. "Il écoutait les nouveaux talents, s'intéressait beaucoup à la génération émergente" résume Bruno Tummers.

Son décès a résonné comme un choc pour plusieurs générations. Vincent Taloche garde en mémoire les derniers instants de sa vie et l'annonce de sa mort. "C'était un dimanche, je devais aller le lendemain chez lui. Quand on m'annonce cela, c'est comme si pour moi il n'avait même pas été malade alors qu'il l'était évidemment. Ses derniers concerts étaient très compliqués, on voyait quelqu'un d'affaibli. Il était venu faire un duo sur un Signé Taloche et on sentait qu'il était très fatigué".

Fatigué, il montera une dernière fois sur scène au Cirque Royal pour un concert mythique, et qui laisse, à jamais, ses rêves en nous.