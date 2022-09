Diplômé de l’Institut Saint-Luc à Liège, Vincent Solheid a suivi une formation en illustration. La peinture occupe une place importante dans sa production. Dans ses œuvres récentes, le calme règne avant la tempête. Parfois, des touches nerveuses brouillent l’image et brisent le silence. Des fragments de corps apparaissent. Un œil ou une bouche à l’énigmatique présence se détache du magma des matières et des couleurs. La peinture brute et sauvage distille l’inquiétude dans le regard du spectateur.

Il expose ses oeuvres aux côtés de Bouli Lanners à la Galerie Nardone, au 2b rue Saint-Georges, 1050 Bruxelles, jusqu’au 1er octobre, du jeudi au samedi, 14h - 18h.

Vincent Solheid est au micro de Pascal Goffaux.