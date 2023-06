Vincent Niclo va animer une nouvelle émission sur France Télévisions

Vincent Niclo vient de décrocher une nouvelle émission sur le service public français.

Le chanteur vient de sortir un nouvel album intitulé "Opéra celte" dans lequel il reprend des titres du répertoire celte comme "La tribu de Dana" avec Manau.

Pour l'émission "Le 6-8" sur La Une, il a parlé de son rôle d'animateur notamment dans l'émission "Les 300 chœurs" sur France 3 : "Je ne me considère pas du tout comme un animateur. Justement, je souhaite faire la différence, c'est un vrai métier dont je ne connais pas toutes les ficelles. On m'a confié des émissions musicales, je ne me vois pas présenter un jeu par exemple. Il faut toujours un lien avec l'art, la musique etc.. Quand j'invite des artistes, ils ne se sentent pas face à un journaliste. Le rapport est différent. J'ai l'impression d'inviter des amis à chaque émission."

Vincent Niclo va continuer de présenter des émissions, il dévoile au micro de David Barbet qu'il va animer une nouvelle émission à la rentrée : "C'est un tout nouveau concept. Je vais pouvoir m'exprimer un peu plus. Cela sera sur France Télévisions en prime. On tourne deux primes autour de la chanson."

