Vincent Niclo pour son album "Opéra Celte" : "j’ai cette liberté d’aller là où j’ai envie d’aller"

Vincent Niclo était l’invité du 8/9 pour son nouvel album Opéra Celte, dans lequel il reprend des chansons traditionnelles de la musique celtique.

Il y a longtemps que Vincent Niclo avait le projet de mélanger le répertoire celtique et l’opéra. C’est ce qu’il fait dans cet album démarré il y a trois ans, dans lequel il chante en français et en anglais, mais aussi en gaélique et en breton.

"C’était un gros pari pour moi parce que je n’ai rien à voir avec le monde celtique ni breton", explique-t-il. Pour l’album, il s’est entouré d’artistes comme Martial, le chanteur de Manau, et Dan Ar Braz, "qui est vraiment le patron de la musique celtique" estime Vincent Niclo.

"J’ai toujours été attiré par cette musique, c’est un vrai écrin pour ma voix, c’est très puissant derrière", ajoute-t-il. "Ça me permet de m’exprimer, c’est un vrai terrain de jeu pour moi."