Vincent Mannaert sur la qualification "historique" du Club Bruges : "Une récompense pour le travail accompli depuis 10 ans"

La plus grosse erreur est de croire qu’on est trop grand pour la Belgique

Fier des joueurs, le boss du Club (qui travaille main dans la main avec le président Bart Verhaeghe) a également une pensée pour l’entraîneur du Club, Carl Hoefkens. "Il travaille depuis longtemps dans le club. Il a travaillé au sein de l’académie, il a été assistant de Philippe Clement et d’Alfred Schreuder. On a attendu le bon moment pour lui donner cette opportunité. Il a aussi eu le culot d’accepter. Les deux premiers mois étaient difficiles mais c’est normal. Il a ensuite progressé et l’équipe comprend de mieux en mieux ce qu’il veut".

"Cette qualification, c’est le travail qu’on effectue depuis 10 ans", a poursuivi Mannaert, Au début on apprend de nos erreurs, puis on évolue et on essaye d’améliorer chaque domaine avec des experts de qualité. C’est une récompense pour le travail accompli".

Conscient de l’exploit que vient de réaliser le Club Bruges, le manager général garde néanmoins les pieds sur terre : "On compte huit points de retard sur l’Antwerp en Pro League. On a encore beaucoup de boulot. La plus grosse erreur est de croire qu’on est trop grand pour la Belgique".