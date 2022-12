Vincent Mannaert justifie le licenciement de Carl Hoefkens : "Il était un vrai clubman mais nous n'étions pas assez compétitifs"

Le football est décidément un univers terriblement cruel. Au sommet de la gloire il y a deux petits mois, Carl Hoefkens s'est fait remercier par le Club de Bruges ce mercredi matin après une série de mauvais résultats en Pro League et une élimination en Coupe de Belgique.

Un licenciement précoce qui est censé donner un électrochoc à un groupe peut-être un peu trop installé sur ses acquis et sûr de ses forces. Sur le site internet du club, Vincent Mannaert, le CEO des Blauw&Zwart a justifié la décision de la direction : "Carl est un vrai clubman. Son investissement pour le Club NWT et en tant qu'assistant ont été énormes. Même sa participation à la superbe campagne en Ligue des Champions ne doit pas être sous-estimée. Mais les choix que nous avons faits l'été dernier ne nous ont pas permis d'être assez compétitits en Pro League ainsi qu'en Coupe de Belgique. On travaille déjà pour lui trouver le meilleur successeur pour le Club."

Reste à voir sur qui les Brugeois jetteront leur dévolu.