Une passation de pouvoir se prépare à la tête de la justice hennuyère. Christian Henry le procureur du roi des arrondissements de Mons et Tournai va prendre sa pension. C'est Vincent Macq, procureur du roi de Namur, qui va le remplacer. Vincent Macq, c'est l'homme du palais de justice de Namur. Celui qui l'a fait fermer pour cause d'insalubrité. Et il n'hésitera pas à faire de même en Hainaut si cela s'avère nécessaire, assure-t-il.