Vincent Macq ne sera bientôt plus procureur du Roi de Namur

Arrivé à la tête du parquet en 2014, dans un climat marqué par le terrorisme, Vincent Macq a notamment dû gérer le dossier du palais de Justice. "À Namur, nous avons par ailleurs vu arriver des nouveaux trafics de stupéfiants beaucoup plus structurés, puis il y a eu la crise du Covid, ou encore la problématique des féminicides."

Le magistrat évoque une tranche de vie, lors de laquelle il a créé des liens forts. "On ne dirige pas une équipe pendant 9 ans sans s’y investir à fond, donc c’est particulier, mais aussi très enthousiasmant, puisque je vais relever un nouveau défi. Et puis, je rappelle, que je suis encore là jusqu’au 1er mars, et que dans cette période nous allons continuer à travailler aussi assidûment que par le passé."

Le nom de la personne qui succédera à Vincent Macq n'est pas encore connu.