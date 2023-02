Vincent Macq, ex-Procureur du Roi de Namur : "la Justice seule ne peut pas tout régler"

Il aura incarné le combat des magistrats namurois pour de meilleures conditions de travail et défendu l'idée d'une Justice plus accessible pour les citoyens. Sans hésiter parfois à exprimer tout haut ses craintes sur certaines évolutions de notre société (relire ici son discours de Nouvel An 2020 à propos de la montée des extrémismes), Vincent Macq, Procureur du Roi de Namur pendant près de dix ans, s'apprête à quitter la capitale wallonne pour prendre de nouvelles fonctions dans le Hainaut.

Il était l'invité de l'émission Namur Matin sur Vivacité ce mardi 28 février 2023. S'il ne nie pas que Namur a changé de visage et que le sentiment d'insécurité a augmenté pendant son mandat, selon lui il ne revient pas à la Justice de résoudre seule des problèmes multifactoriels tels que le racisme ou la toxicomanie.