Vincent Macaigne se prend pour un chien dans un film de Samuel Benchetrit

Viré par sa femme, méprisé par son fils et bientôt au chômage, Jacques Blanchot mène une vie de chien jusqu'à ce qu'il décide d'en être un. Une parabole racontée par Samuel Benchetrit dans "Chien", une fable dérangeante sur les rapports de domination. À découvrir le jeudi 19 janvier à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

Le "chien" du titre, c'est Vincent Macaigne, connu pour ses personnages de losers mélancoliques et vu récemment dans "Le sens de la fête", aux côtés de Jean-Pierre Bacri. Jouant de son physique de anti-héros, l'acteur est ici un personnage dénué de cynisme et de combativité, quitte à se laisser malmener par les autres.

Quand sa femme (jouée par Vanessa Paradis) lui annonce qu'elle est allergique à sa présence et qu'il doit s'en aller, il ne bronche pas. Quand son patron le vire pour des recherches internet jugées inappropriées, il se défend mollement.

Quand il va prendre des cours de dressage - son chien vient pourtant d'être écrasé - et que le patron de l'animalerie (Bouli Lanners) lui demande de se mettre à quatre pattes, il s'exécute... et va chercher la balle.

"A travers (ce personnage), j'ai eu envie de parler de notre société actuelle où on nous demande à tous beaucoup et de plus en plus: l'argent, la séduction, la beauté... Et pour cela, est arrivé un personnage à qui, à l'inverse, on ne demanderait absolument rien! Un homme qui deviendrait un chien", explique Samuel Benchetrit dans les notes d'intention du film.