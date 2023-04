Vincent Macaigne impressionnant dans le polar noir "Médecin de nuit"

Après Alyah et Les Anarchistes, tous deux présentés à Cannes, le réalisateur Elie Wajeman revient en 2021 avec un polar nocturne, Médecin de nuit. Vincent Macaigne, Pio Marmaï et Sara Giraudeau se partagent l'affiche de ce thriller. Il est à découvrir le jeudi 20 avril à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 3 mois sur Auvio.

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

Le cinéaste français Elie Wajeman souhaitait construire un film autour du Paris nocturne des années 2020. Il a décidé de choisir un personnage médecin de nuit embourbé dans des affaires douteuses. Pour l'incarner, il s'est tourné vers le comédien Vincent Macaigne, découvert ces dernières années dans les films de Guillaume Brac (Un monde sans femmes) et Antonin Peretjatko (La Fille du 14 juillet). Devenue la coqueluche du cinéma d'auteur français, l'acteur a notamment tourné pour Olivier Assayas, Emmanuel Mouret ou Anne Fontaine.

Nommé au César du meilleur acteur en 2022 pour ce rôle, Vincent Macaigne prend ici une tout autre dimension et se glisse parfaitement dans la peau de cet homme tiraillé. Alors qu'il devait jouer Dimitri, le cousin du médecin (finalement interprété par Pio Marmai), le comédien est devenu le héros lors de l'écriture du scénario. Elie Wajeman déclarait à ce propos à Allociné :