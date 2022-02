Vincent Lindon en patron à la dérive : "C’est un homme qui fait ce qu’il peut, comme il peut"

Dans "Un autre monde", Vincent Lindon retrouve une nouvelle fois le réalisateur Stéphane Brizé pour être, cette fois, de l’autre côté de la barrière, dans le rôle d’un chef d’entreprise contraint de licencier une partie de ses employés…

"Un autre monde " débute par une scène juridique, un débat autour des conditions financières d’un divorce. Anne (Sandrine Kiberlain) reproche à son mari Philippe (Vincent Lindon) d’avoir tout sacrifié pour sa carrière, et d’avoir été délaissée par lui : il est toujours absent, toujours sous pression, jamais présent pour leur fils Lucas, qui présente des troubles psychologiques de plus en plus préoccupants… En réalité, Philippe est en train de se noyer : pressé par la patronne de son groupe (incarnée avec justesse par la journaliste Marie Drucker), il doit choisir dans son entreprise une cinquantaine d’employés à licencier, pour correspondre à un "plan de restructuration" que, dans son for intérieur, il trouve absurde puisque le groupe affiche de jolis bénéfices. A vouloir tout sauver – son équipe, son poste, sa famille – Philippe est en train de tout perdre…

Brizé dédiabolise la figure du patron dans ce troisième film, il montre combien les dirigeants des filiales d’un grand groupe en sont souvent réduits à ne plus être que des petits soldats placés entre le marteau et l’enclume, entre les diktats inhumains de leur big boss et la colère de leurs employés.

Comment Vincent Lindon est-il passé des rôles d’employés en souffrance (syndicaliste ou chômeur) à celui d’un patron en détresse, quelqu’un qui "fait partie de l’élite, et qui a de la gêne à se plaindre" ? Les réponses dans son interview intégrale.