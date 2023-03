Vincent Lindon dans la peau d’Auguste Rodin, le sculpteur qui a “une revanche à prendre”

Partagé entre son envie de reconnaissance et son refus d’entrer dans le moule , Rodin est "un homme incroyablement moderne, en prise avec son époque voire en avance", estime l’acteur, qui a souvent joué des hommes de son époque.

S’il a adopté la barbe du sculpteur, mort en 1917, s’il s’est documenté et a fréquenté les musées, l’acteur n’a en revanche pas voulu revoir "Camille Claudel" de Bruno Nuytten, avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu.

"J’ai eu envie d’être un Rodin à ma manière, à la manière de Jacques Doillon", explique celui qui a appris à sculpter pour se glisser dans le rôle. Car, "impossible d’aborder Rodin sans passer par le geste !" Une expérience "sensuelle" et "enivrante" qui s’apparente à une découverte pour lui.

"Ça m’a calmé et en me calmant, ça a calmé mon jeu. Ça se ressent probablement dans l’interprétation de Rodin, qui est moins énergique, beaucoup plus ancré dans le sol. Comme un bloc", analyse l’acteur.