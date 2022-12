Vincent Langendries revisite "Je te le donne" pour Ophélie et pour soutenir Viva for Life

Vincent Langendries, journaliste sportif à la RTBF est venu offrir une petite contribution personnelle dans le cube de Viva for Life.

Comme en 2020, Vincent a pris le temps de nous créer une petite composition personnelle, cette année sur le thème de "Je te le donne" de Vitaa et Slimane. Souvenez-vous il y a quelques jours Vincent rentrait du Qatar après 5 semaines à l’étranger et retrouvait Ophélie dans l’émotion à travers la vitre du cube. La nuit du 22 décembre, il est venu tenir compagnie à sa compagne dans le cube et il s’est donné : il a composé une chanson pour Viva for Life.

Si vous voulez l’accompagner, voici le refrain :

"Quand t’es comme ça, toi

Viva for Life dans la nuit éclaire

Quand t’es au bout, toi

N’abandonne pas !

Quand tu vis ça, toi

Y a dans le cube la vie qui s’éclaire

Alors Viva… L’espoir est là !"

Alors on donne