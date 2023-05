Vincent Lagaf pourrait faire son grand retour sur scène avec l'adaptation de son dernier livre

Vincent Lagaf va peut-être faire son grand retour sur scène avec l'adaptation de son dernier livre "Je m'appelais Franck".

L'animateur du Bigdil a parlé avec émotion de sa vie et de son adoption dans son bouquin. Au micro de David Barbet pour le 6/8 sur La Une, Vincent Lagaf a aussi évoqué son possible retour à la télévision ainsi que de son côté ingérable.

Dans certains couloirs, la rumeur circule comme quoi Vincent Lagaf serait ingérable, il répond à cette rumeur : "Tu peux me montrer ce que tu me reproches, je vais t'écouter. Par contre, si tu n'as jamais rien glander dans ce métier et que tu es juste bon à lire des courbes et que tu viennes m'expliquer mon métier alors oui, je vais t'envoyer chier. Il n'y a pas un mec sur le plateau du Bigdil qui va te dire que je suis ingérable."

Depuis quelques semaines, TF1 a fait l'acquisition du format de la RTBF "La Yourte" ce qui intéresse fortement Vincent Lagaf : "Pourquoi ne pas faire un truc avec 5 ou 6 guests ? Dormir dans une yourte, je sais ce que c'est. Cela m'amuserait de faire ça. Hervé Hubert (ancien producteur du Bigdil) va proposer mon nom à TF1 pour l'animer."

Si son retour sur TF1 n'est pas encore fait, Vincent Lagaf pourrait faire son comeback sur scène avec l'adaptation de son livre : "Je ne vais pas mourir sur scène, si je monte sur scène ça sera avec ce one man show là. C'est dans la tête de Gilles Lellouche. Si cela voit le jour, ça sera en septembre 2024."

Retrouvez David Barbet et les coulisses de la télévision ainsi que le monde people, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.