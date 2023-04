Vincent Lagaf' évoque sa rencontre émouvante avec sa mère biologique : "J’ai été l’amour de sa vie"

Vincent Lagaf’ était l’invité du 8/9 pour parler de son livre autobiographique Je m’appelais Franck, dans lequel il revient sur sa jeunesse, son métier, et dévoile celui qui se cache derrière le sourire.

Figure importante du paysage médiatique, on le connaissait surtout pour son humour et ses émissions télés comme le Bigdil ou le Juste Prix. Dans son autobiographie, il se livre sur son parcours, ses drames, sur les moments difficiles mais aussi d’autres moments très drôles.

Il revient notamment sur son enfance de garçon adopté, qui mettra plus de 45 ans pour retrouver sa mère biologique grâce à un procureur de la république à l’approche de la retraite qui lui dévoile son adresse.

"Je rentre dans le bureau, le mec m’accueille, s’assoit, et me dit : je savais qu’un jour vous viendriez, il soulève son sous-main et il me tend une enveloppe", raconte-t-il. Mais lorsqu’il se présente chez elle, elle lui demande de partir.

"Auparavant elle a été piégée par les deux enfants qu’elle a eus par la suite, qui ont été voir Bataille et Fontaine pour l’émission Y a que la vérité qui compte, et elle a été piégée […]. Donc quand elle m’a vu arriver, elle s’est dit : encore un baltringue de la télé qui vient m’emmerder", explique Vincent Lagaf. "Je l’ai eue au téléphone et je lui ai dit : je suis né le 30 octobre 59 et je m’appelais Franck. Il y a un silence, et elle me dit : je savais que vous viendriez, retrouvez-moi cet après-midi à tel endroit, j’ai besoin de vous parler."