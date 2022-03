Vincent Lacoste, l’acteur que le monde du cinéma français s'arrache

"L’histoire m’a plu tout de suite", confie l’acteur lors d’un entretien à l’AFP. "Raconter le parcours d’un héros ordinaire dépassé par les événements et son engagement moral, j’ai trouvé que c’était très fort".

Un rôle qui le sort de sa zone de confort, lui qui est un habitué des comédies ? "J’aime tous les genres, même si c’est vrai que j’ai commencé par faire des comédies. D’ailleurs, j’espère que je continuerai à en faire parce que c’est ce que j’aime vraiment, mais ça ne m’empêche pas d’entrer dans d’autres univers", dit-il.

Découvert à l’âge de 16 ans dans "Les Beaux Gosses", le premier long métrage de Riad Sattouf (2009), devenu au fil des années une figure tutélaire pour l’acteur, il traîne sa moue enfantine et sa force comique innée de film en film depuis une dizaine d’années.

Alternant grosses productions comme "Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté" (2012) et films plus confidentiels comme "Deux fils" (2018), il peut se targuer d’avoir tourné avec de grands noms du cinéma français comme Jean-Pierre Bacri, décédé en 2021, ("Tout de suite maintenant", 2016) Gérard Depardieu ("Saint Amour", 2016), Virginie Efira ("Victoria", 2016) ou encore Léa Seydoux ("Journal d’une femme de chambre", 2015).