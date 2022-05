Vincent Kompany toujours plus proche d’un départ du Sporting d’Anderlecht

Les routes d’Anderlecht et de Vincent Kompany pourraient très bientôt se séparer. L’évaluation du bilan de Kompany face à Peter Verbeke et Wouter Vandenhaute a eu lieu, et elle aurait accouché sur une décision nette : la fin de la collaboration entre les deux parties. Ces dernières semaines, l’ambiance s’était raidie au sein du club bruxellois. La défaite en finale de la Coupe de Belgique a fragilisé l’entraîneur. Durant les Champions' Playoffs, où son équipe a décroché la troisième place finale, Kompany a régulièrement laissé entendre qu’il manquait de moyens pour rivaliser avec le Club Bruges.

Cette attitude aurait particulièrement irrité Vandenhaute, qui n’a jamais été le plus fervent partisan de son entraîneur. Lors de sa dernière interview à l’issue du partage au Club Bruges, Kompany avait même été évasif sur son avenir, faisant usage du passé pour évoquer son bilan à la tête du club. Selon nos informations, la fin de la collaboration pourrait être annoncée de manière imminente. Kompany, qui suscite de l’intérêt en Angleterre et en Allemagne, pourrait d’ores et déjà rebondir puisqu’il a des propositions concrètes, à commencer par Mönchengladbach, où il pourrait signer prochainement.