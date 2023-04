Vincent Kompany, titré avec Burnley en Championship : "C'est un vrai rêve, personne ne pourra nous enlever ce moment"

Burnley et Vincent Kompany ont décroché le titre en Championship après leur victoire en déplacement à Blackburn (0-1) à l'occasion d'un match d'alignement pour le compte de la 38e journée du championnat de division 2 anglais mardi soir.

"C'était un super match. Je suis très heureux du but de Manuel Benson. Beaucoup n'ont pas cru en lui durant sa carrière. Ce qu'il prouve avec nous, c'est qu'il est un très bon joueur. Personne ne pourra nous enlever ce moment. C'est un vrai rêve, on ne pouvait pas rêver d'un meilleur moment. Gagner contre un concurrent direct, s'imposer sur le fil. On savait que ce serait un match compliqué, mais on a fait ce qu'il fallait. On a su rester calme pour aller chercher la victoire et donc le titre. On a continué d'essayer de jouer notre jeu, on n'a pas tenté des choses. Il fallait simplement rester fort, soudé, ça allait nous donner une grande chance de gagner ce match. L'équipe a prouvé cela tout au long de la saison. On va célébrer ce titre comme il se doit, bien sûr", a indiqué l'ancien du Sporting d'Anderlecht après la rencontre.

Ce résultat contre Blackburn permet aux Clarets de prendre 13 points d'avance sur Sheffield United. Le titre est dans la poche, et de quelle manière. La bande à Kompany a récolté 95 unités en 44 rencontres : soit 27 victoires, 14 partages et seulement 3 défaites. Ils possèdent la meilleure défense (34 buts encaissés) et pratiquement la meilleure attaque (82 buts inscrits contre 83 pour Middlesbrough, 4e du championnat).