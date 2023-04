Vincent Kompany sur sa première année à Burnley : "Je me suis amélioré dans tous les domaines"

Vincent Kompany pourrait bien connaître les joies d’un sacre de champion pour la première fois en tant qu’entraîneur d’ici quelques jours ou semaines. Burnley et lui possèdent en effet une avance de douze points sur Sheffield United à seulement cinq matchs de la fin du championnat.

Une promotion et un probable titre. Vincent Kompany n’a pas fait les choses à moitié pour sa première année du côté de Burnley. "On met toujours une part de son caractère dans une équipe. Je ne dis pas que l’équipe doit être à mon image mais elle doit représenter quelque chose auquel ceux qui en font partie peuvent se souscrire. L’aspect fondamental de notre réussite c’est le travail et la collaboration de l’effectif. J’aimerais que chaque joueur puisse mettre ça en avant quand il parle du club" explique l’entraîneur au micro de Pierre Deprez. Et s’il est parvenu à transmettre ses valeurs, Kompany a également su donner une nouvelle identité de jeu à un club réputé pour style très kick and rush. "Ce n’est jamais facile de changer totalement une manière de jouer. Mais, à mon arrivée, 15 joueurs sont partis et 21 sont arrivés donc c’était moins compliqué que prévu. Et puis, c’est toujours plus facile de donner le ballon à un joueur plutôt que de lui enlever" illustre Vince The Prince.