Vincent Kompany sur le VAR : "Cinq minutes pour valider un but, c’est énorme"

Anderlecht a enchaîné avec une deuxième victoire de rang en Pro League en battant Zulte-Waregem 1-2 samedi soir dans le cadre de la 27e journée de championnat.

Facile en première période, Anderlecht a perdu son football en deuxième période. Un constat que ne dément pas Vincent Kompany, le coach anderlechtois, à l’interview d’après-match. "On commence très bien le match" explique l’ex-Diable rouge. "On mène 0-2 et on se crée des occasions franches et beaucoup de situations intéressantes. On doit tirer les leçons et convertir les occasions. Car en deuxième période, on a connu plus de difficultés."

Vincent Kompany est aussi revenu sur le VAR, qui a mis près de 5 minutes pour valider le premier but anderlechtois. "C’est trop long !" explique le coach des Mauves. "Je ne m’en prends pas nécessairement aux arbitres. Mais pour le foot belge, si on passe 5 minutes pour valider un but…"

"Peu importe la décision prise" termine le Belge. "Les supporters veulent que cela aille plus vite. Cinq minutes c’est énorme."