Vincent Kompany sur la short-list de Nice ?

Et après l’Angleterre et l’Allemagne, Vince the Prince continue son tour d’Europe des rumeurs. Cette fois, c’est RMC qui envoie l’ancien capitaine des Diables Rouges à Nice. Kompany serait sur la short-list des Aiglons pour remplacer Christophe Galtier, lui-même pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino à la tête du Paris Saint-Germain. 5e de Ligue cette saison, Nice participera aux barrages de la Conference league la saison prochaine.