Vincent Kompany sur la fin de son aventure à Anderlecht : "Un départ plutôt qu'un divorce"

Si Vincent Kompany semble se diriger vers un premier titre de champion en tant qu’entraîneur avec Burnley, le Belge n’avait pas connu cette réussite lors de son passage à Anderlecht. Du moins, dans les chiffres. Mais l’essentiel était ailleurs lors de son aventure mauve comme il l’a confié à Pierre Deprez.

En traversant la Manche, Kompany a tourné le dos au projet long terme qu’il avait initié à Anderlecht. Une stratégie articulée autour d’une jeunesse bruxelloise talentueuse. "Ce n'était ni un divorce ni un licenciement mais bien un départ. J’ai eu le luxe de travailler avec un super staff lors de mon passage là-bas mais j’ai également côtoyé de vrais talents comme Doku, Sambi Lokonga, Verschaeren, Debast ou encore Duranville. Quand je vois leur progression depuis, je ne peux qu’être satisfait et reconnaissant car j'ai beaucoup appris" tient à souligner l’ancien joueur de Manchester City.

Et s’il semble avoir connu la réussite en interne, le néo-entraîneur à l’époque n’a pas su décrocher de titres avec les siens. "Mais je n’ai pas de sentiment d’échec. Je sais qu’avec les moyens que nous avions, nous avons réalisé du bon travail, martèle Kompany. Ce n’est pas le logo ou l’histoire du club qui décident de ses objectifs mais bien les ressources et les joueurs disponibles." Aucune amertume donc pour Vince The Prince et encore moins un sentiment de revanche après sa belle saison en Angleterre. "Je suis un optimiste et chaque situation offre une opportunité de grandir. Le plus important c’est de rester humble dans ces moments-là." Et savoir d'où l'on vient en quelque sorte. "Je continue de suivre Anderlecht, je reste un grand supporter. Donc vous savez ce que je leur souhaite pour jeudi, sourit l’ancien défenseur. J’espère que nous retrouverons un grand Anderlecht d’ici peu de temps."

Joueur, entraîneur et maintenant fervent supporter, Vincent Kompany ne semble pas prêt d'oublier Anderlecht.