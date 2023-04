Vincent Kompany sur l’importance de Kevin De Bruyne à City : "Guardiola a le plan et lui s’occupe de l’animer"

Sur ses onze années passées du côté de Manchester City, Vincent Kompany a vu défiler pas mal de (beau) monde. En fin de parcours mancunien, il a côtoyé deux hommes qui font le bonheur des Skyblues aujourd’hui : Kevin De Bruyne et Pep Guardiola. De quoi bien cerner la relation qui les lie comme il l’a expliqué au micro de Pierre Deprez.

Vainqueurs autoritaires (3-0) face au Bayern Munich la semaine passée, Ederson et consorts se déplaceront sereins en Bavière. Lors de cette manche aller, Kevin De Bruyne était sorti assez tôt dans le match. Récemment, le Diable Rouge semble même être préservé voire mis de côté par son entraîneur. De quoi s’inquiéter ? "Honnêtement je n’ai pas eu le temps de beaucoup penser à ce qu’il se passe là-bas. Mais je connais bien les deux et ils sont faits pour être ensemble. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent à deux, racontait Kompany avant d’illustrer son propos. Pep Guardiola a le plan et c’est Kevin qui le comprend et s’occupe de l’animer à sa façon."

Et, au vu de ses nombreuses passes décisives cette saison, difficile d’affirmer le contraire.