Vincent Kompany sur Eden Hazard : "Il y a encore de la magie dans ce joueur, il faut lui espérer le meilleur pour qu’il finisse comme il le mérite"

Vincent Kompany nous a accordé une interview. Le coach de Burnley a ratissé large sur beaucoup de sujets. Il est aussi revenu sur le cas Eden Hazard, blessé pendant longtemps et qui peine à retrouver son niveau.

331 minutes de jeu, neuf petits bouts de matches cette saison avec le Real Madrid. Eden Hazard n’arrive toujours pas à retrouver son niveau, ni à s’imposer dans son club de rêve.

Vincent Kompany s’est exprimé sur le cas de son ancien équipier en équipe nationale au micro de Pierre Deprez : "Parler de fin de carrière, c’est trop tôt pour le dire pour moi. Le plus important, c’est qu’Eden a eu des blessures et c’est ce qui a changé. Avoir des blessures, il faut aussi respecter le fait qu’on ne contrôle pas ça. Il a eu affaire à des blessures et le contrecoup. Et c’est toujours difficile de revenir."

Et Kompany de rappeler tous les bons souvenirs laissés par Hazard et de penser qu’il peut encore y avoir de la magie chez le joueur : "Derrière ça, il y a toujours le joueur qui nous a offerts beaucoup de bons moments, qui nous a rendus fier de supporter la Belgique. Et après, il y a toujours quelqu’un qui a encore un combat à mener et encore faire quelque chose à un moment. Il peut toujours marquer en finale de Ligue des Champions, il peut remporter un titre. Il y a encore de la magie dans ce joueur, dans la personne. Et il faut lui espérer le meilleur pour qu’il finisse comme il le mérite", conclut Vincent Kompany.