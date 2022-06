Vincent Kompany signe à Burnley, en Championship

Son départ d’Anderlecht annonçait son arrivée dans un club étranger, c’est désormais chose faite : Vincent Kompany est le nouvel entraîneur de Burnley. Dans les cartons depuis prêt de deux semaines, le transfert a été officialisé.



Les obstacles administratifs ont été levés et Vince The Prince s'est engagé avec The Clarets. On évoque un contrat de 3 ans et un salaire qui ferait de lui le coach le mieux payé de Championship.

Enfant du club, Vince the Prince a quitté sa fonction d’entraîneur principal des Mauves il y a quelques jours. La question était alors de savoir dans quel club l’ancien Diable rouge allait rebondir. Si l’Allemagne et le Borussia Mönchengladbach ont notamment été cités, c’est bien en Angleterre, là où Kompany a écrit une grande partie de sa légende, qu’il pose ses valises.