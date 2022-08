Vincent Kompany serait impliqué dans l’imminent transfert de Sergio Gomez à Manchester City

Kompany garde encore des liens sacrés avec Manchester City. Au-delà des conseils, il joue donc un rôle influent au sein de la politique des transferts des Cityzens et des Clarets qu’il entraîne. Des 11 joueurs transférés à Burnley, 3 viennent de Man City (Arijanet Muric, CJ Egan-Riley et Taylor Harwood-Bellis) et 4 de Pro League (Josh Cullen, Samuel Bastien, Vitinho et Manuel Benson).

Après une saison prolifique avec les Mauves en Pro League, Sergio Gomez peut donc remercier son mentor de l’avoir poussé à franchir une nouvelle étape de sa carrière. "Vinz the Prince of the Transfer market".