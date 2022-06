Vincent Kompany se voit à Burnley pour longtemps : "Pas l’intention de bourlinguer"

Alors qu’il semblait filer le parfait amour avec Anderlecht, Vincent Kompany a annoncé, un peu à la surprise générale, quitter les Mauves pour se lancer dans une nouvelle aventure. Et alors que certains l’annonçaient en Allemagne, il a finalement acté son retour en Angleterre en signant à Burnley, nouveau pensionnaire de Championship.

Pour sa première conférence de presse à la tête des Clarets, l’ancien Diable rouge a dressé les lignes de sa saison… et de son futur personnel. Il l’a d’ailleurs clamé haut et fort, il est bien décidé à rester à Burnley pendant quelques saisons : "Je resterai 4 ou 5 ans. Je n’ai pas l’intention de bourlinguer. J’avais plusieurs options, je n’étais pas obligé de venir à Burnley. Mais j’ai parlé avec le président et d’autres membres du club en ce qui concerne les ambitions à court, moyen et long terme. Cela m’a convaincu, tout était très transparent. En tant qu’entraîneur, vous dépendez beaucoup de votre entourage."

Relégué en Championship à l’issue de la défunte saison, Burnley a forcément l'ambition de remonter en Premier League au plus vite : "Si nous n’y parvenons pas, il faudra rester calme et continuer à se développer. Garder les gens calmes est la chose la plus compliquée dans le football. Il faut savoir maintenir un cap et disposer du temps nécessaire. J’ai signé ici pour quatre ou cinq ans, je n’ai pas l’intention de passer d’un club à un autre."