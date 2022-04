Vincent Kompany réagit aux rumeurs qui l’envoient à Burnley : "Pour moi, seul compte Anderlecht actuellement"

D’autant que ce match succède à la défaite cuisante des Mauves à l’Union St-Gilloise, où le Sporting a livré une prestation famélique.

" Je le sais bien davantage que vous… et j’ai très mal dormi après ce match, bien plus qu’après la défaite en finale de Coupe ! On n’a pas joué un match du niveau des Play-Offs 1 : on a même été mauvais mais il ne faut pas tout jeter et oublier tout ce qu’on a fait jusqu’ici. L’année passée, on avait la plus jeune équipe de D1A, on était présent dans les grands matches au point de vue du contenu, mais on a raté trop de matches contre des équipes plus petites, jouant en bloc bas. On a solutionné cela cette année : on a pris 5 points de plus, on a marqué 20 buts de plus, il y a une vraie progression… et je ne veux pas m’arrêter sur la photo d’un ou deux matches ratés. Seulement, en play-offs, il n’y a pas que le jeu, il y a aussi d’autres paramètres qui font la différence… Dimanche, contre Bruges, on devra tous aller à la guerre ! "