Vincent Kompany, ravi de la levée des mesures sanitaires : "Un match de foot sans supporters visiteurs n’a pas la même saveur"

Dans le documentaire 'Mauve', le club bruxellois a diffusé des images de Kompany criant sur ses joueurs, furibond après un partage face à Saint-Trond en octobre dernier. Pour l’ancien joueur, la mission d’un coach est claire. "On a le devoir de faire ressortir le maximum de l’équipe, de sélectionner les meilleurs joueurs possibles pour chaque match. Mais au-dessus de tout ça, il y a le vivre-ensemble. Le football est un sport collectif. Il faut donc établir des règles, une culture, une manière de se comprendre les uns les autres. Je me fâche quand on va à l’encontre de cette culture mais en général, ce sont plutôt des erreurs humaines qui arrivent à tout le monde. Le plus important c’est que le joueur apprenne et soit ouvert au dialogue."

De là à pousser tout de même des gueulantes quand ça ne va pas ? "Un match donne beaucoup d’émotions. Ce n’est pas toujours facile d’être aussi diplomatique qu’en conférence de presse, cinq minutes après le coup de sifflet final. On met tellement d’heures, de travail, de sang et de sueur dans ce que nous faisons. Alors quand ça fonctionne, on est en extase mais quand ça ne va pas comme on voudrait, l’émotion est tout aussi forte", conclut le coach des Mauves.

Le coup d’envoi du match sera donné ce dimanche au Lotto Park, à 18h30.