Vincent Kompany quitte Anderlecht : "Pour arriver au sommet, il faut passer par des moments difficiles"

Vincent Kompany n'est plus l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht : l'ancienne vedette de Manchester City et le club belge ont décidé de se séparer, a annoncé mercredi le RSCA.

"Aujourd'hui, un seul sentiment prévaut : je suis fier d'avoir pu commencer ce nouveau chapitre (celui d'entraîneur, NDLR) dans le club de mon coeur. J'ai été joueur et entraîneur du RSC Anderlecht, mais je reste, avant tout, un fidèle supporter des Mauve et Blanc", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué du club.

Sur son compte Instagram, Kompany a posté une vidéo (d’archive) avec des jeunes du club bruxellois. " Qu’est-ce qu’on fait dans la vie quand on perd ? On relève la tête et on travaille encore plus. Et qu’est-ce qu’on fait avec ses équipiers ? On les encourage. Dans un sport d’équipe, on est aussi fort que le joueur à sa droite ou à sa gauche. Si tu rends ton équipier meilleur, tu seras meilleur aussi. Est-ce qu’on gagne tout à partir de la première minute ? Non, parfois c’est à la dernière. Pour arriver au sommet, il faut passer par des moments difficiles ", indique-t-il notamment.