Vincent Kompany prolonge à Burnley : "Moins tendu de découvrir la Premier League avec Burnley que Chelsea"

Vincent Kompany a décidé de prolonger l’aventure avec le FC Burnley. Un club où il est arrivé il y a un an et avec lequel il a été champion et promu en Premier League. Une idylle qui va donc se prolonger, une bonne chose selon Vincent Langendries, avec lequel nous avons abordé le sujet dans l’Instalive de La Tribune.

Vincent Kompany est avant tout quelqu’un de fidèle dans les clubs qu’il a traversés en tant que joueur tout d’abord. On connaît son amour pour Anderlecht, il a le cœur mauve et blanc. Mais moi je pense que c’est fidèle à son image, ce choix-là. C’est vrai qu’il est convoité, mais il veut faire les choses step by step. Il l’a dit au micro de la RTBF récemment, il a un plan à long terme même s’il ne le révélera pas. Je pense que c’est simplement sa vision des choses, le fait de poursuivre dans un club dans lequel il se sent bien, où il est adulé. Il n’est pas très loin de Manchester City, il est à une heure de route de Manchester. Il va faire connaissance avec la Premier League dans un club où le contexte sera un peu moins stressant ou tendu. L’objectif sera le maintien, bien sûr."

Le bon club pour découvrir La Premier League en tant que coach : "Ce sera moins tendu que s’il débarquait à Chelsea où ailleurs avec énormément d’attentes sur ses épaules. Et puis imaginons que ça ne fonctionne pas, au bout de trois mois dans un grand club anglais dans lequel il aurait pu signer, il est mis à la porte, et sa carrière retombe de deux échelons. Là avec Burnley on va lui laisser le temps de s’installer en Premier League. Je pense que si Burnley perd trois ou quatre de ses dix premiers matches, ou même un peu plus, il ne sera pas forcément remis en cause. Il aura un peu plus le temps de voir venir, et d’installer son groupe dans une Premier League qu’il connaît lui, par contre, très bien avec la fabuleuse carrière de joueur qu’il a derrière lui. Vincent de conclure "donc oui c’est un bon choix."