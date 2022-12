Vincent Kompany potentiel successeur de Roberto Martinez ? "Je ne répondrai pas"

Au centre de certaines spéculations, Vincent Kompany a botté en touche concernant une potentielle succession de Roberto Martinez dans un entretien accordé à nos confrères du Laatste Nieuws.

L’entraîneur de Burnley a évidemment évoqué l’élimination précoce de notre équipe nationale, expliquant ne pas avoir été "extrêmement surpris" tout en précisant que les Diables n’avaient pas un vivier de joueurs comparables à la France ou l’Angleterre et en regardant vers l’avenir : "Nous avons aussi du talent qui arrive, mais nous devons être un peu plus patients. L’important maintenant est de ne pas trop reculer dans la période à venir et de reconstruire."

S’il "comprend totalement" la décision d’Eden Hazard d’arrêter de jouer avec les Diables, il n’a pas voulu s’étendre sur le successeur de Roberto Martinez, alors que son nom est cité : "J’ai bien réfléchi à l’avance à la manière dont je me positionnerais si des questions comme celles-ci se posaient. En fin de compte, j’ai décidé de ne pas entrer dans de telles spéculations. Vous pouvez m’envoyer un jour au Real Madrid, à Barcelone ou dans un club de deuxième division écossaise : je ne répondrai pas. Je m’en fiche. Spéculer ne sert à rien."

Concernant le profil du futur sélectionneur, Kompany en attend : "Beaucoup de joueurs sont désormais habitués au niveau international. Ils travaillent quotidiennement avec les meilleurs entraîneurs du monde. Je ne peux qu’espérer que le prochain sélectionneur national reste au niveau des joueurs."