Vincent Kompany parmi les trois nommés au titre d'entraîneur de l'année en Championship

Vincent Kompany figure parmi les trois nommés au titre d'entraîneur de l'année en Championship, la deuxième division anglaise, a révélé la ligue anglaise de football (EFL) mardi.

Déjà assuré d'un retour en Premier League, Burnley doit beaucoup à Vincent Kompany, débarqué en provenance d'Anderlecht à l'aube de cette saison. Les Clarets trônent en tête de la deuxième division anglaise avec 90 points, soit 14 de plus que leur dauphin Sheffield United, qu'ils ont d'ailleurs battu 2-0 à domicile ce lundi. Sous les ordres de Vince the Prince, le club de Burnley n'a perdu que deux petits matches de championnat, et peut être sacré champion dès ce week-end en cas de succès à Reading combiné à une contre-performance de Sheffield face à Cardiff.