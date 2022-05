Vincent Kompany : "Mon fils a beaucoup pleuré" après l’élimination de Manchester City

Vincent Kompany s’est présenté en début d’après-midi pour son traditionnel point presse avant le match du week-end. Ce dimanche les Mauves se déplaceront à l’Antwerp. L’occasion de parler du choc face au Great Old mais aussi de revenir sur l’élimination de Manchester City au Real Madrid, qui a fait pleurer son fils, Kai (8 ans), fan inconditionnel de City.

"Mon fils a regardé le match et il a su à quel point être supporter ça peut être vraiment difficile. Il a beaucoup pleuré. Et il ne comprenait pas comment, pendant une demi-heure, les joueurs du Real Madrid arrivaient à prendre des fautes, des cartons jaunes, à arrêter le match etc. Je lui ai dit écoute, c’est ça le foot de top niveau. Ce n’est pas seulement l’écusson et le maillot du Real Madrid. Ce sont des joueurs qui savent ce qu’ils doivent faire, dans les moments importants. Ça fait partie du jeu. Il ne le comprend pas encore complètement".