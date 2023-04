Vincent Kompany : les chiffres d'un sacre aussi inattendu qu'indiscutable avec Burnley

Burnley s'est assuré mardi soir le titre en Championship, la deuxième division anglaise. Un sacre obtenu grâce aux performances d'un noyau qui n'a rien lâché ainsi qu'au flair d'un entraineur, Vincent Kompany.

Avec une expérience modeste en tant que coach (tout avait débuté au Sporting d'Anderlecht, on s'en souvient) et un noyau qu'il fallait totalement reconstruire en début de saison, Vince the Prince n'a cessé d'épater tout son monde.

Kompany, c'est un total de 52 matches à la tête des Clarets : 32 victoires, 15 partages et 5 défaites (soit 2,14 points par match). Le bilan est encore un peu plus impressionnant si on se limite aux rencontres de championnat : en 44 matches, on compte 27 victoires, 14 partages et 3 défaites (soit 2,16 unités par match). Burnley n'a perdu qu'une fois à domicile en Championship, 1-2 contre Queens Park Rangers (QPR pour les intimes).

Le club possède la deuxième meilleure attaque (82 buts inscrits, seulement une rose de moins que Middlesbrough, quatrième du championnat). Avec 34 réalisations encaissées, ils possèdent la meilleure défense, récoltant une clean sheet à vingt reprises. 95 points alors qu'il ne reste que deux matches à disputer, c'est déjà mieux que le rouleau compresseur Fulham de la saison dernière (90 unités).