Vincent Kompany : "Kana et Arnstad ont toujours cru au plan qu'on avait pour eux"

Anderlecht a partagé la mise avec le Club Bruges durant la deuxième journée des Champions' Playoffs. Le coach avait insisté en semaine sur l'importance pour ses joueurs de retrouver la mentalité et la présence physique, qui avaient fait défaut face à l'Union Saint-Gilloise une semaine plus tôt. Il s'est exprimé au micro d'Eleven Pro League. "On jouait à la maison, contre le Club Bruges, c'est clair qu'on voulait les trois points et qu'on ne peut pas être content si on ne les a pas. Mais aujourd’hui, on avait besoin de plus que trois points, on avait besoin de retrouver une équipe qui se bat, à l’image de ce qu’on veut être. On n’a pas la qualité de Bruges, mais on a des joueurs qui peuvent jouer au football. Je peux être fier de mes joueurs. Ce genre de prestations peuvent faire effet de déclic. L’équipe est restée calme, on a eu du répondant. On s’est fait abattre très souvent mais l’équipe est restée concentrée sur ce qu’il fallait faire pour rebondir."