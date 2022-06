Vincent Kompany "honoré" de devenir l'entraîneur de Burnley : "L'objectif ? Ramener le club en Premier League"

Vincent Kompany vivra donc sa deuxième expérience d'entraîneur du côté de Burnley (Championship, l'équivalent de la D2 anglaise), à une trentaine de kilomètres de "sa" ville de Manchester.

Vince The Prince aura pour objectif de faire remonter le plus rapidement possible les Clarets, relégués en fin de saison dernière, en Premier League.

"Burnley est véritablement un club historique en Angleterre, et c'est un honneur de devenir l'entraîneur de cette équipe, souligne Vincent Kompany, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel du club. Je suis très excité à l'idée d'entamer ce nouveau défi. Je me réjouis de me mettre au travail avec les joueurs et de créer un état d'esprit positif, tourné vers la victoire, lorsque nous retrouverons nos supporters à Turf Moor (le stade de Burnley, ndlr). J'ai été impressionné par ce que le Board a comme projets pour le club, ils sont semblables aux miens. Je suis impatient de jouer mon rôle dans tout cela à l'aube d'une saison importante."

"Nous sommes très heureux d'accueillir Vincent à Burnley, précise de son côté Alan Pace, le Président du club britannique. C'est un leader, j'ai été impressionné par ses idées pour le club, il a faim de succès, et son objectif sera de ramener le club en Premier League. Nous avons été séduits par sa philosophie de jeu, son approche et son ambition pour le club."