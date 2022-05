Vincent Kompany heureux après la victoire, mais déjà focus sur le match de jeudi

Anderlecht a totalement surclassé l’Antwerp 0-4 en déplacement. Un match à sens unique pour Vincent Kompany et ses joueurs lors de la 3e journée de Champions Play-Offs. Un match qui fait du bien à son coach.

Ça y est, Vincent Kompany tient sa première victoire dans ces Champions Play-Offs. "Il faut profiter de la victoire, mais on est déjà dans l’optique de la rencontre de jeudi afin de rester dans une spirale positive. C’est vrai aussi que c’est ma première victoire en tant que coach en PO, mais c’est toujours compliqué de gagner, car les équipes se tiennent de très près" a déclaré Kompany au micro d’Eleven Pro League.

Vincent Kompany a aussi voulu souligner l’excellent match de Francis Amuzu et de Christian Kouamé : "Christian, il ne m’étonne plus, c’est un danger permanent. Pour Amuzu, j’avais dit qu’il fallait rester patient et travailler. Et aujourd’hui, il répond bien présent."

Du côté de l’Antwerp, c’est Faris Haroun qui s’est présenté à l’interview. Et le milieu de terrain tenait à souligner la belle performance des Mauves, qui ont été très bons à la finition : "Le score il est ce qu’il est. C’est mérité pour Anderlecht. Mais en 1ère mi-temps, hormis le but, on ne laisse pas grand-chose. Par contre en 2e période, on les laisse partir trois fois et trois fois c’est but. Ils ont fini leurs actions à 100%. On a encaissé trop tôt en deuxième mi-temps. On peut parler de système, mais on a fait trop d’erreurs individuelles qui se payent cash et ce n’est pas le système qui doit être remis en cause."

Ce jeudi, c’est déjà le match retour. Si Anderlecht voudra réitérer sa performance, l’Antwerp devra faire mieux. Mais rien n’est joué : "Rien n’est fini, mais on a un match jeudi pour se reprendre. On est obligé pour nos fans de prendre une revanche jeudi. Ils ont chanté alors qu’on était mené. Ils nous poussent alors qu’on est dans la difficulté. Ce sont les meilleurs de Belgique pour moi. Rien n’est joué, on doit continuer à jouer et à nous de le prendre mieux que celui d’aujourd’hui", conclu Faris Haroun.