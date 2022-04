Vincent Kompany fait son entrée au Hall of Fame de la Premier League

On ne sait pas si ça le consolera après la finale perdue en Coupe de Belgique, mais Vincent Kompany est entré encore un peu plus dans l’Histoire du football ce jeudi. L’ancien capitaine de Manchester City va faire son entrée au Hall of Fame de la Premier League, dont la levée 2022 a été officialisée ce jeudi.

L’actuel entraîneur d’Anderlecht a remporté quatre fois le titre de champion d’Angleterre avec les Cityzens, et est donc maintenant officiellement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’Histoire de la Premier League. Les autres joueurs lauréats cette année, élus sur base d’une liste de 25 candidats, sont Didier Drogba, Sergio Aguero, Peter Schmeichel, Paul Scholes et Ian Wright.

Le Hall of Fame anglais a été créé en 2021 (après un petit retard à l’allumage en 2020 à cause de la pandémie de Covid), à l’image de ce qui se fait déjà dans d’autres sports, en basket ou en golf par exemple. Des joueurs comme Frank Lampard, Steven Gerrard ou encore Thierry Henry font déjà partie de ce beau tableau (cuvée 2021), tout comme Patrick Vieira et Wayne Rooney (premiers intronisés 2022).