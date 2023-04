Vincent Kompany et les Diables Rouges : "Notre génération dite de "bons à rien" a finalement réalisé des choses extraordinaires"

Vincent Kompany et les Diables Rouges, c'est une histoire qui a démarré sous les ordres d'Aimé Anthuenis en 2004 et qui s'est terminée quinze ans plus tard, en 2019.

Le défenseur central aux 89 apparitions en équipe nationale a fait partie de la génération dorée, mais il a aussi connu de nombreuses années de vaches maigres pour le football belge.

L'actuel entraîneur de Burnley, qui évoluera en Premier League la saison prochaine, n'est pas surpris par les performances des Diables Rouges lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Résolument optimiste, il s'attend à voir les hommes de Domenico Tedesco revenir au plus haut niveau dans les années à venir... mais peut-être pas tout de suite.

"Je n'aime pas dramatiser quand il y a une logique à certaines choses, a lancé Vincent Kompany au micro de la RTBF. On a eu une génération dont les moments phares ont été l'Euro 2016 (mais il y a malheureusement eu beaucoup de joueurs blessés, dont moi) et la Coupe du Monde 2018 en Russie. C'est pendant cette période qu'on aurait pu atteindre tout ce qu'on devait atteindre. Pour moi, avec une demi-finale et une troisième place à la Coupe du monde, on a réalisé quelque chose de spécial, d'extraordinaire pour la Belgique. Si je suis "choqué" quand on nous dit qu'on n'a rien gagné ? Bien sûr, mais j'essaie de ne pas trop y faire attention. Je sais que dans 10, 15 ou 20 ans, les gens remettront cette performance dans le bon ordre. Pour la Belgique, c'est exceptionnel ce qu'on a fait, quand on se compare à un pays qui peut compter sur une population de 400 millions d'habitants par exemple, ce n'est pas facile d'être meilleurs que ceux-là !"

"Au Qatar, on était dans une phase de transition, entre une génération qui arrivait à son terme et la nouvelle génération qui arrive, qui a beaucoup de talent, mais qui n'est pas encore tout à fait prête, a repris l'entraîneur à succès de Burnley. Dans ces moments-là, ce qu'on a vu peut arriver. Et si ça devait arriver, c'est là que ça devait arriver. En 2012, tout le monde disait que cette génération n'allait jamais rien atteindre. Et pourtant, à partir de la campagne de qualification pour la Coupe du monde au Brésil, on gagnait presque chaque match. On ne perdait qu'une fois tous les deux ans, quasiment ! Mais en 2012, les gens disaient encore que cette génération n'était bonne à rien. Les joueurs étaient très jeunes, 20 ou 21 ans, ils jouaient dans des clubs du milieu de tableau aux Pays-Bas, ils jouaient en Belgique... Et quand il y en avait un en Ecosse, c'était déjà "waw" ! Après, nous avons grandi ensemble. J'espère que la génération actuelle vivra la même chose. En 2012, on n'était pas prêts, en 2018, on était bien, et en 2022, c'était difficile, c'est logique. Mais je pense qu'on peut déjà voir avec les talents qui émergent, comme Debast, Doku, Lavia, etc, que le plaisir viendra. Mais pas à 17 ou 18 ans, plutôt à 24 ou 25 ans."