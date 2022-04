"Vincent Kompany en lice pour devenir le nouveau coach de Burnley", selon The Telegraph

Ce vendredi matin, le quotidien britannique The Telegraph, annonce en exclusivité que Vincent Kompany est dans la short-list des entraîneurs cités pour prendre les commandes de Burnley.

Burnley, qui est 17e de Premier League, cherche à remplacer Sean Dyche, fraîchement licencié, après plus de 10 ans aux commandes du club anglais. Burnley a besoin d'un coach rapidement pour assurer son maintien.

Toujours selon "The Telegraph", il n’y aurait pas encore d’offre concrète, et le coach anderlechtois ne serait pas le seul candidat au poste de T1 à Turf Moor. Chris Wilder (Middlesbrough), Carlos Carvalhal (Braga) et Wayne Rooney (Derby County) sont également cités.