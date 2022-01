Vincent Kompany "déçu par le résultat" du Clasico : "Tout était réuni pour gagner confortablement et largement"

Vincent Kompany avait la tête des mauvais jours après le partage d'Anderlecht face au Standard (1-1) ce dimanche lors du Clasico, alors que les Mauves semblaient filer vers une victoire tranquille avant une passe en retrait périlleuse de Sergio Gomez, qui a permis à Denis Dragus d'aller offrir un point aux Liégeois.

Même si les Bruxellois poursuivent leur jolie série de matches sans défaite (dix toutes compétitions confondues depuis leur visite à l'Antwerp le 7 novembre dernier), Vince The Prince retient avant tout les deux points perdus par son équipe.

"Aujourd'hui, c'est le résultat qui influence mon sentiment, a réagi Vincent Kompany au micro de la Pro League. On a eu beaucoup d'occasions, de grosses occasions, la maîtrise du match, on n'a pas concédé trop d'occasions... Aujourd'hui, on devait marquer plus, tout simplement. Et on aurait pu se créer encore plus d'occasions, il y avait des espaces, des situations qu'on aurait pu entreprendre un peu plus souvent. Cela ne change rien au fait qu'on aurait dû gagner, mais parfois, le foot, c'est comme ça... Tout était suffisant pour aller chercher une victoire assez confortable et s'imposer largement, nous sommes donc assez déçus par le résultat."