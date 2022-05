Vincent Kompany coach des Diables Rouges ? "Pour l’instant, ce ne serait pas une bonne étape dans ma carrière"

Vincent Kompany s’est confié à Eleven Sports et Nordin Jbari lors d’une interview. Et le T1 des Mauves a répondu à pas mal de questions, notamment sur son avenir.

Vincent Kompany a tout d’abord évoqué sa décision de devenir coach. Une décision qui a été prise suite à sa première rencontre avec Pep Guardiola, lorsqu’il est arrivé à Manchester City.

Depuis le premier jour où j’ai rencontré Pep Guardiola, j’ai su que je voulais devenir coach.

"Je pouvais rester à Manchester City, mais je sentais qu’avec les blessures, revenir dans un tel club n’était pas facile. Et dans ma tête, j’étais déjà préparé pour l’étape suivante. Depuis le premier jour où j’ai rencontré Pep Guardiola, j’ai su que je voulais devenir coach. C’est le premier entraîneur qui vient m’expliquer pourquoi on fait les choses et pourtant j’avais déjà 30 ans. Pourquoi on court à gauche ou à droite, pourquoi avoir telle ou telle position. Cela a créé un déclic qui m’a poussé à voir le jeu différemment. Et j’ai rajouté ce que moi je pensais être réaliste pour le niveau chez nous. Mais la manière de jouer, c’est grâce à lui."

Si Kompany en a profité pour ajouter aussi sa touche personnelle, Vince The Prince évoque aussi l’importance de son staff et du dialogue à l’intérieur de celui-ci.

"Je vis par l’expérience. Je ne suis pas dur pour moi-même mais honnête. Mon staff est important pour m’aider et me confronter. Le staff ne survit avec moi que s’il est honnête. Ça ne m’importe pas de qui vient la meilleure idée, mais de savoir quelle est la solution. La base, c’est d’avoir une ligne de conduite."