Vincent Kompany avant Union – Anderlecht : "Je veux voir une équipe qui a du répondant"

Battu deux fois par l’Union Saint-Gilloise lors de la phase classique cette saison (1-3 et 1-0), Kompany veut aborder ce derby avec sérénité, sans pression excessive.

"Je veux rester le plus calme de tous dans ces playoffs. Tous les entraîneurs, tous les clubs se disent 'si on gagne six matches on est champion'. Chacun des 4 clubs pense la même chose. Moi ce que je veux faire, c’est rester calme et aller match par match."

"L’ambition reste la même : on a envie de gagner chaque match", rappelle-t-il avant d’énoncer la ligne directrice à suivre. "Je veux voir une équipe qui a du répondant. Dans des matches de ce niveau-là, il peut y avoir des moments où on n’est pas les plus forts. Ça arrive quand on joue contre les meilleurs. Mais il faut rester calme et être capable de répondre présent dans les moments importants."