Vincent Kompany avant le match crucial face à Courtrai : "Le résultat de Gand m’importe peu, on y va pour gagner"

Revigoré par sa large victoire contre Charleroi le weekend dernier, Anderlecht s’apprête à disputer le match le plus important de sa saison face à Courtrai dimanche. Une victoire (ou un meilleur résultat que Gand) face au KVK et les Champions Play-Offs seraient assurés. En marge de cette rencontre cruciale, le coach du Sporting, Vincent Kompany s’est présenté face à la presse.

Sans surprise, l’ancien Diable rouge est resté fidèle au mantra qu’il répète à l’envi depuis le début de saison : ce qui lui importe c’est son groupe et son match et rien d’autre. "Je me fiche de ce que Gand va faire. Je reste focalisé sur Courtrai. Il y a eu tellement de retournements de situations depuis que je suis rentré en Belgique donc je ne me focalise pas là-dessus. Il y a très peu de scénarios où le match de Gand pourrait m’importer. Celui qui calcule dans ces moments-là s’expose à de sérieux contrecoups. Il faut juste jouer notre jeu et y aller pour gagner."

Courtrai assuré de son maintien mais déjà officiellement éliminé de la course aux play-offs, Anderlecht pourrait faire face à un adversaire "en vacances" et donc plus abordable sur papier. Une hypothèse que Kompany, toujours aussi pragmatique, réfute évidemment : "On se prépare à la meilleure version de Courtrai. On a joué deux fois contre eux cette saison. Une fois très bien, une fois moins bien. On sait qu’ils peuvent être dangereux.