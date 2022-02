Vincent Kompany avant le double affrontement contre Eupen : "Benito Raman ne sera pas puni"

Premier incident relaté. Celui qui s'est déroulé à la mi-temps face au leader. Un tête à tête relativement incisif entre le défenseur néerlandais Wesley Hoedt et l'Israélien Lior Refaelov. Il se chuchote qu'il a fallu les séparer avant que cela ne dégénère. Vincent Kompany réagit : " On est des hommes. Si ce genre de choses n’arrivait pas vous écririez encore moins d’articles, non ? (sourire). Refaelov a eu un match difficile mais on a exagéré tout ça. Mais tout ce qu'il fait, il le fait pour l’équipe, en tant que leader de l’équipe. Concernant la discussion à la mi-temps : ce sont deux caractères, deux leaders. Ce genre de choses ça arrive partout. A Bruges, à l'Antwerp...

Comme dans un couple

On se dit des mots, comme on en dit parfois dans un couple qui vit jour et nuit ensemble, et après on mange ensemble. En soi, le fait de se rebeller je ne vois pas cela comme quelque chose de mal. Et puis, si on avait gagné on aurait pu dire que c’était un peu grâce à cela. Le plus important c'est d'être pleinement concentré sur la suite. On a déjà eu parfois des moments comme ça. Tant que les intentions sont bonnes et que sur terrain ça nous donne de l’énergie, je n'ai pas de problème. A l'Union on a connu une 2e mi-temps très difficile mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas en retirer de la force. Car on a envie de montrer qui on est ".